Перенести сайт на 1с-битрикс, 1 к 1

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок193 просмотра

Есть сайт zoofavorit.com.ua, работает на непонятно чем и непонятно как.

Есть желание перенести его на 1с-битрикс.

Интересуют сроки и стоимость.

14 лет назад
Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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