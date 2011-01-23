Доработки сайта на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки113 просмотров

Нужен специалист по Drupal для доработок сайта innovacia.biz

В первую очередь необходимо сделать соц. закладки на страницах /event/****

К примеру www.innovacia.biz/event/2...

под "подписаться на рассылки" в выпадающем меню:

- Вконтакте

- Одноклассники

- Мэйл.ру

- Твиттер

- LiveInternet

Только специалисты Drupal, для решения последующих задач.

Ждем Ваших предложений.

Drupal
14 лет назад
fedorovalexey
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена без нареканий. Спасибо
Работал с оплатой по факту, по окончанию без проблем получил деньги.

Заявки фрилансеров

RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад