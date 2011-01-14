Модификация модуля фильтра товаров VmFiltering

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка96 просмотров

Есть модуль фильтра товаров. Надо модифицировать его следующим образом

1) выбор категории – multichoice (checkboxes) – поиск по нескольким категориям

2) каждая характеристика в отдельном выпадающем окошке

3) выбор цвета – js colorpicker – также multichoice

4) выбор цены – ценовой слайдер. Пример - http://virginsoft.net/ishop/

5) выбор по дате поступления – datepicker (календарик)

Готовы рассмотреть любые предложения.

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14 лет назад
sharlatta
35 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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