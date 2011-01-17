Здравствуйте. необходимо донастроить внешний вид компонентов и модулей Закинуть тестовых данных 20 сообщний на форум и 20 статей, что бы был понятен фуункционал установлен K2 и Kunena ...
301 редирект для ДЛЕ
Здравствуйте уважаемые Веблансеры.
Задача не сложная но замудренная.
Для облегчения жизни редакторам сайта Нужно создать "хак для 301 редиректа", нужен простенький интерфейс в полном редактировании новости который и задаст 301 редирект с одной страницы сайта на другую.
Необходимо присвоить 301 редирект более 100 новостям ресурса.
Но делать его вручную очень муторно и долго. Поэтому и нужен автоматизм.
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