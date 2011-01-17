301 редирект для ДЛЕ

Здравствуйте уважаемые Веблансеры.

Задача не сложная но замудренная.

Для облегчения жизни редакторам сайта Нужно создать "хак для 301 редиректа", нужен простенький интерфейс в полном редактировании новости который и задаст 301 редирект с одной страницы сайта на другую.

Необходимо присвоить 301 редирект более 100 новостям ресурса.

Но делать его вручную очень муторно и долго. Поэтому и нужен автоматизм.