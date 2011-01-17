301 редирект для ДЛЕ

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки223 просмотра

Здравствуйте уважаемые Веблансеры.

Задача не сложная но замудренная.

Для облегчения жизни редакторам сайта Нужно создать "хак для 301 редиректа", нужен простенький интерфейс в полном редактировании новости который и задаст 301 редирект с одной страницы сайта на другую.

Необходимо присвоить 301 редирект более 100 новостям ресурса.

Но делать его вручную очень муторно и долго. Поэтому и нужен автоматизм.

14 лет назад
vvaann
Алекс 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$40
1 день
Справился с задачей быстро. Очень приятно работать. Качество на высоте. Если вы намерены выбрать Давида в качестве исполнителя. Рекомендую
Сработались с первого раза - Человек очень общительный, адекватный и любит кошек...Оплатил все сразу) даже больше.. Удачи в следующих проектах ) P.S. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад