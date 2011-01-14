Перенос сверстанного дизайна

Всем привет.

Мне нужно перенести шаблон (сверстанный) от монстров - http://cms.template-help.com/prestashop_30254/ на Webassyst. перенос должен быть 100% под WA со всеми его возможностями.

Шаблон для Prestashop, но решил что лучше на WA работать буду. (AJAX корзину от presta и остальные возможности переносить не нужно)

Бюджет/сроки?

email: [email protected]

icq: 311-275-411

Оплата желательно эл.деньгами