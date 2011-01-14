Здравствуйте. необходимо донастроить внешний вид компонентов и модулей Закинуть тестовых данных 20 сообщний на форум и 20 статей, что бы был понятен фуункционал установлен K2 и Kunena ...
Перенос сверстанного дизайна
Всем привет.
Мне нужно перенести шаблон (сверстанный) от монстров - http://cms.template-help.com/prestashop_30254/ на Webassyst. перенос должен быть 100% под WA со всеми его возможностями.
Шаблон для Prestashop, но решил что лучше на WA работать буду. (AJAX корзину от presta и остальные возможности переносить не нужно)
Бюджет/сроки?
email: [email protected]
icq: 311-275-411
Оплата желательно эл.деньгами
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Одеть шаблон для WordPress. Страниц не много - 7-8, но для них ничего дополнительно делать не нужно! Важно сделать главную, а остальные просто на подобе. Эффекты минимальные(как показано при наводе курсора на вложении) ...Закрыт14 лет назад
Есть модуль фильтра товаров. Надо модифицировать его следующим образом 1) выбор категории – multichoice (checkboxes) – поиск по нескольким категориям 2) каждая характеристика в отдельном выпадающем окошке 3) выбор цвета – js colorpicker – также ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Переустановить на чистую Drupal 6, перенести модули, + данные со старой БД (пользователи, контакты) указывайте цену и сроки. для общения желателен скайп без видео.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $350
Здравствуйте уважаемые Веблансеры. Задача не сложная но замудренная. Для облегчения жизни редакторам сайта Нужно создать "хак для 301 редиректа", нужен простенький интерфейс в полном редактировании новости который и задаст 301 редирект ...Завершен14 лет назад
Есть магазин hardsoda.ru Нужно сделать ряд доработок (см. приложение) Пишите сразу стоимость, срок и примеры работа на simp.laСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен специалист по Drupal для доработок сайта innovacia.biz В первую очередь необходимо сделать соц. закладки на страницах /event/**** К примеру www.innovacia.biz/event/2... под "подписаться на рассылки" в выпадающем ...Завершен14 лет назад
Есть сайт zoofavorit.com.ua, работает на непонятно чем и непонятно как. Есть желание перенести его на 1с-битрикс. Интересуют сроки и стоимость.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен специалист по джумле. Задача - оптимизировать сайт http://www.zvezdapokera.com.ua/. В SEO разбираемся, от вас знание джумлы и желание аккуратно работать. Что делать: 1) В каждой статье подкорректировать текст ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется сверстать шаблон (дизайн имеется) и натянуть его на Joomla. После этого создать меню и статьи, т.е. довести сайт до состояния, когда остается только залить тексты и картинки. Два языка: русс (основной) ...Завершен14 лет назад