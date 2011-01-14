Перенос сверстанного дизайна

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Всем привет.

Мне нужно перенести шаблон (сверстанный) от монстров - http://cms.template-help.com/prestashop_30254/ на Webassyst. перенос должен быть 100% под WA со всеми его возможностями.

Шаблон для Prestashop, но решил что лучше на WA работать буду. (AJAX корзину от presta и остальные возможности переносить не нужно)

Бюджет/сроки?

email: [email protected]

icq: 311-275-411

Оплата желательно эл.деньгами

AJAXPrestaShop
14 лет назад
ozeo
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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