Статті по темі "Розкрутка та просування сайтів" українською мовою. 1 wmz/1000 з.б.п. унікальність ретельно перевіряємо.
Написание 5 новостей/анонсов/пресс-релизов
Требуется написать 5 разных анонсов/новостей/пресс-релизов для новостных сайтов о запуске нового проекта.
Тема проекта - выдача аттестатов Webmoney для других сайтов. Подробнее об аттестатах тут http://passport.webmoney.ru/asp/WMCertify.asp.
В анонсе хочется увидеть информацию о самом запуске проекта, краткое изложение преимуществ получения аттестата и специальной акции - 20% скидка на любой аттестат до 1 июня.
Наши основные клиенты - площадки электронной торговли.
Цена указана за пять анонсов
Заявки фрилансеров
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