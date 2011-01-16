Нужно сделать ротатор картинок на J.S. Каждому новому юзеру зашедшему на сайт будет показыватся новые картинки, а пока юзер гуляет по сайту картинки не меняются, если юзер зашел повторно на сайт то картинки уже ...
- $10Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
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Менеджер загрузки ftp с поддержкой socks5 Многопоточная заливка файлов по ftp на удалённый хостинг в формате хост – имя пользователя – пароль – чтобы в таком формате можно было заливать до ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Итак нужна форма обратной связи для сайта Должны быть следующие поля 1 - Прикрепление jpg файлов (до 10 штук) - как напочте например. 2 - Имя или имя очества - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть нулевой сайт, (только что проиндексированный П.С.). 1500 страниц. Тематика "Бытовая техника" Необходимо: 1) Прокачать ТИЦ от 0 до 100 2) Интересует ваш метод продвижения (покупка ссылок и всякие там бюджеты не ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
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1 - Будет грабить текст и картинки с сайтов (с возможностью выбора - с картинками или без) желательно с выбором шаблона для грабинга - например ворд прес, ставим в настройках шаблон такой-то, джумла такой-то, сомописные ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо написать скрипт который 1 - Будет грабить текст и картинки с сайтов (с возможностью выбора - с картинками или без) желательно с выбором шаблона для грабинга - например ворд прес, ставим в настройках ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $12
Необходимо написать продающий текст 3-4 тысячи символов. Услуга цифровой живописи( печати фото на холсте 30-40 с рамкой и подрамником и цифровой обработкой). Основное требование - чтобы человек после прочтения текста захотел заказать картину даже ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт14 лет назад