partnerki

Дмитрий Дмитрев partnerki

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Ротатор картинок на JS

    $10

    Нужно сделать ротатор картинок на J.S. Каждому новому юзеру зашедшему на сайт будет показыватся новые картинки, а пока юзер гуляет по сайту картинки не меняются, если юзер зашел повторно на сайт то картинки уже ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Менеджер загрузки ftp

    $50

    Менеджер загрузки ftp с поддержкой socks5 Многопоточная заливка файлов по ftp на удалённый хостинг в формате хост – имя пользователя – пароль – чтобы в таком формате можно было заливать до ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прокачать сайт

    Есть нулевой сайт, (только что проиндексированный П.С.). 1500 страниц. Тематика "Бытовая техника" Необходимо: 1) Прокачать ТИЦ от 0 до 100 2) Интересует ваш метод продвижения (покупка ссылок и всякие там бюджеты не ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Граббер-постер

    $500

    1 - Будет грабить текст и картинки с сайтов (с возможностью выбора - с картинками или без) желательно с выбором шаблона для грабинга - например ворд прес, ставим в настройках шаблон такой-то, джумла такой-то, сомописные ...

    DLEJoomlaWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Универсальный граббер-постер

    $500

    Необходимо написать скрипт который 1 - Будет грабить текст и картинки с сайтов (с возможностью выбора - с картинками или без) желательно с выбором шаблона для грабинга - например ворд прес, ставим в настройках ...

    DLEJoomlaWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продающий текст для сайта

    $12

    Необходимо написать продающий текст 3-4 тысячи символов. Услуга цифровой живописи( печати фото на холсте 30-40 с рамкой и подрамником и цифровой обработкой). Основное требование - чтобы человек после прочтения текста захотел заказать картину даже ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

infoweb
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Форма обратной связи для joomla
Joomla
Отличный заказчик
Сделано на 5+ ! Огромное спасибо Александр !
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