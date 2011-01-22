Прокачать сайт

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Закрыт3 заявки178 просмотров

Есть нулевой сайт, (только что проиндексированный П.С.). 1500 страниц. Тематика "Бытовая техника"

Необходимо:

1) Прокачать ТИЦ от 0 до 100

2) Интересует ваш метод продвижения (покупка ссылок и всякие там бюджеты не интересны)

3) Предпочтение отдам людям с адекватной ценой.

4) Сроки исполнения работы

5) Оплата по факту выполненной работы.

14 лет назад
partnerki
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров