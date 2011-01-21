Продвижение в сети.

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Закрытнет заявок157 просмотров

Только для проживающих в Москве и МО!

Требуется специалист на постоянной основе для сотрудничества в удаленном формате.

Задачи:

Поиск сетевых профильных ресурсов для размещения информации о заказчике.

Размещение информации, контроль.

Сопровождение сайта заказчика (поддержка, размещение информации и т.п.)

Сфера деятельности заказчика: йога, психология

Сайт:http://www.skyonland.ru/

Обращаться:

тел.: 8-915-214-22-14, 8-926-536-83-11

[email protected]

Екатерина

14 лет назад
Inna17
Катя 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров