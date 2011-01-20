Регистрация по каталогам (для ИП, юр. лиц)

$165
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок89 просмотров

Компании небоходимо сделать заказ на регистрацию по каталогам, блогам.

Необходимо официальное лицо – ИП. Которое может принять такие заказы.

Перевод банковским платежем.

Просьба откликнутся всем ИП которые оказывают такие услуги и сразу написать цены и объем каталогов – блогов, желательно качество работ.

Обязательно укажите название и/или сайт если есть, город.

Спасибо.

14 лет назад
glaberzu
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов

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