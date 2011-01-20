Ищу создателя одноцентовой кампании в Яндекс Директе. Геотаргетинг Германия. Среднее количество кликов в сутки - 500 - 600. Тематика объявлений практически произвольная. Интересует сроки ...
Продвинуть сайт по определенным запросам
Нужно продвинуть сайт www.alukon.by по следующим запросам:
балконные рамы
алюминиевые окна
алюминиевые двери
офисные перегородки
алюминиевые фасады
Регион Беларусь.
От исполнителя полный расчет стоимости топ-10 + сроки.
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