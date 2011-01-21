Яндекс Директ. Контекстная Реклама

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Закрыт2 заявки170 просмотров

Ищу создателя одноцентовой кампании в Яндекс Директе.

Геотаргетинг Германия.

Среднее количество кликов в сутки - 500 - 600.

Тематика объявлений практически произвольная.

Интересует сроки и стоимость создания такой кампании .

14 лет назад
Aleksim
67 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров