Продвижение англ. сайта в англ. гугле (США,Канада)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки162 просмотра

Доброе время суток.

Необходимо продвижение в англ. Google. Дата регистрации домена март 2009 г. Доска объявлений.

По условиям - оплата только при достижении топ 10 по указанным запросам, то бишь никакой предоплаты. Сделку можно провести через СБС, либо протекцию WM по желанию (Аттестат Регистратора), если вы уверены в своих силах, пишите по оплате не обижу.

14 лет назад
Flaash
Антон 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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