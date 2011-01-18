Продвижение англ. сайта в англ. гугле (США,Канада)

Доброе время суток.

Необходимо продвижение в англ. Google. Дата регистрации домена март 2009 г. Доска объявлений.

По условиям - оплата только при достижении топ 10 по указанным запросам, то бишь никакой предоплаты. Сделку можно провести через СБС, либо протекцию WM по желанию (Аттестат Регистратора), если вы уверены в своих силах, пишите по оплате не обижу.