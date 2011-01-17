Поднятие ТИЦ для 5-ти доменов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок119 просмотров

Необходимо поднять ТИЦ для 5ти доменов, в настоящее время домены обладают ИЦ от 50 до 80 пунктов,

необходимо довести уровень ТИЦ до 100-110 пунктов. Покупку ссылок в биржах типа sape.ru и аналогичных, с ежемесячным продлением,

т.е. то, что можно сделать самостоятельно - предлагать не нужно.

Пишите свои сроки, цену и предложения здесь.

14 лет назад
nick_denry
Николай 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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