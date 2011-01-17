Продвижение сайта приватно для Письменский Дмитрий

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка144 просмотра

Требуется продвижение сайта по запросам:

аренда автодрома

багги прокат

школа водительского мастерства

автодром

ралли спринт

гоночная трасса

14 лет назад
titan122
Илья 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

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Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$2150
180 дней
Проект был запущен 3 месяца назад и вот пишу отзыв по результатам. Все запросы вышли в топ спустя месяц, и до сих пор, хотя периодически прыгаю по позициям, уверенно держатся в топ 5. Работаю с Дмитрием уже 3й год и всё как всегда на уровне. Спасибо в очередной раз за отлично проделанную работу. Сотрудничество с удовольствием продолжается...
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

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Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад