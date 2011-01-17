Продвижение сайта приватно для Письменский Дмитрий

Проект был запущен 3 месяца назад и вот пишу отзыв по результатам. Все запросы вышли в топ спустя месяц, и до сих пор, хотя периодически прыгаю по позициям, уверенно держатся в топ 5. Работаю с Дмитрием уже 3й год и всё как всегда на уровне. Спасибо в очередной раз за отлично проделанную работу. Сотрудничество с удовольствием продолжается...