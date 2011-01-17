SEO продвижение сайта электротехники

Киевская студия ищет SEO-специалиста на проектной основе.

Первой задачей будет продвижение сайта http://elektrika.kiev.ua/ в Гугл Украина. Для начала за основу семантического ядра можно взять слова:

Автоматический выключатель

Пускатель

Контактор

Реле времени

Реле тока

Реле напряжения

Реле указательное

Пост кнопочный

Переключатель кулачковый

Источник питания

Дифавтомат

УЗО

Таймер

Счетчик электроэнергии

приветствуются ваши предложения.

Хотелось бы видеть прайс по каждому запросу.

Пишите заявки с указанием цен, сроков, политики ценообразования, какие гарантии на достижение результата? Так же добавьте Ваши условия для продолжительного сотрудничества, минимальная сума заказа, минимальный срок продвижения, скидки, возможность консультировать на этапе разработки проектов, ваши методы и тд. Так же, может быть интересно какими еще методами продвижения владеете. Продублируйте пожалуйста на почту [email protected]

Предпочтительно Киев.