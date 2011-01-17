Добрый день! Нужна раскрутка сайта http://www.izmel.ru/ в поисковых системах Яндекс, Rambler, Google, Mail -поддержка сайта в топ10 в поисковых системах -оптимизация сайта под поисковые системы -увеличение посещаемости ...
SEO продвижение сайта электротехники
Киевская студия ищет SEO-специалиста на проектной основе.
Первой задачей будет продвижение сайта http://elektrika.kiev.ua/ в Гугл Украина. Для начала за основу семантического ядра можно взять слова:
Автоматический выключатель
Пускатель
Контактор
Реле времени
Реле тока
Реле напряжения
Реле указательное
Пост кнопочный
Переключатель кулачковый
Источник питания
Дифавтомат
УЗО
Таймер
Счетчик электроэнергии
приветствуются ваши предложения.
Хотелось бы видеть прайс по каждому запросу.
Пишите заявки с указанием цен, сроков, политики ценообразования, какие гарантии на достижение результата? Так же добавьте Ваши условия для продолжительного сотрудничества, минимальная сума заказа, минимальный срок продвижения, скидки, возможность консультировать на этапе разработки проектов, ваши методы и тд. Так же, может быть интересно какими еще методами продвижения владеете. Продублируйте пожалуйста на почту [email protected]
Предпочтительно Киев.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо развивать группу ВК (привлекать пользователей). Никакого спама, никаких ботов и скриптов! все вручную! Подробности с исполнителями лично. От вас – цена вопроса и в течение какого времени можете участвовать в проекте. ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую! Сайт продвигается в системе webeffector Раньше по одной фразе он был в топе яндекса, а теперь вылетел вообще за пределы 50ки в гугл по этой фразе сейчас он в топ 10 ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Необходимо продвижение сайта по строительной тематики (строительство коттеджей и отделочные работы). Сколько это будет стоить и сколько времени потребуется продвинуть в топ-10. Спасибо.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать несколько СЕО статей про программу ССleaner с использованием анкоров.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сайт pechati-ufa.ru, интересует его реклама в сети. Контекстная реклама, e-mail рассылки, еще виды рекламы. НЕ SEO оптимизация. Этим уже занимаются. То есть именно реклама. есть предложения? Прошу писать конкретно ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Для Интернет-магазина необходима реклама в Яндекс-директ. Необходимо составить компанию по принципу минимум вложений - максимум результата. Магазин http://www.wonder-shop.ru/ От Вас - подбор ключевых слов пот тематику магазина, приблизительный расчет ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно прогнать badeshko.com, по каталогам фото тематики, сроки, стоимость, каков результат от вашего прогона. Здесь не писать, прошу на мыло.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Продвинуть сайт по мебели в топ10 поисковиковПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно поднять ТИЦ сайта http://dancingmusic.ru до 100Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад