Нужно продвинуть сайт в google www.granit.dn.ua
Поднять сайт по двум фразам в яндексе
Приветствую!
Сайт продвигается в системе webeffector
Раньше по одной фразе он был в топе яндекса, а теперь вылетел вообще за пределы 50ки
в гугл по этой фразе сейчас он в топ 10
надо вывести на 1е место в яндексе по всем регионам
частотность фразы 2011 в месяц по рф
рассмотрю любые предложения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Необходимо продвижение сайта по строительной тематики (строительство коттеджей и отделочные работы). Сколько это будет стоить и сколько времени потребуется продвинуть в топ-10. Спасибо.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать несколько СЕО статей про программу ССleaner с использованием анкоров.Завершен14 лет назад
Есть сайт pechati-ufa.ru, интересует его реклама в сети. Контекстная реклама, e-mail рассылки, еще виды рекламы. НЕ SEO оптимизация. Этим уже занимаются. То есть именно реклама. есть предложения? Прошу писать конкретно ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Для Интернет-магазина необходима реклама в Яндекс-директ. Необходимо составить компанию по принципу минимум вложений - максимум результата. Магазин http://www.wonder-shop.ru/ От Вас - подбор ключевых слов пот тематику магазина, приблизительный расчет ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно прогнать badeshko.com, по каталогам фото тематики, сроки, стоимость, каков результат от вашего прогона. Здесь не писать, прошу на мыло.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Продвинуть сайт по мебели в топ10 поисковиковЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно поднять ТИЦ сайта http://dancingmusic.ru до 100Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
В наличии есть сайт. http://mopsik.com.ua/ Задача - продать щенков мопса(только один помет) Как только задача будет выполненна - сайт прекращает существование. Необходимо привелч внимание к сайту чтобы в ...Закрыт14 лет назад
- $450
Необходимо вывести в топ 10 сайты. Тематика: ремонт квартир и образование. Регион: СПбПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт14 лет назад