Поднять сайт по двум фразам в яндексе

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Закрыт4 заявки172 просмотра

Приветствую!

Сайт продвигается в системе webeffector

Раньше по одной фразе он был в топе яндекса, а теперь вылетел вообще за пределы 50ки

в гугл по этой фразе сейчас он в топ 10

надо вывести на 1е место в яндексе по всем регионам

частотность фразы 2011 в месяц по рф

рассмотрю любые предложения

14 лет назад
lhavi
40 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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