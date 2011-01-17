Поднять сайт по двум фразам в яндексе

Приветствую!

Сайт продвигается в системе webeffector

Раньше по одной фразе он был в топе яндекса, а теперь вылетел вообще за пределы 50ки

в гугл по этой фразе сейчас он в топ 10

надо вывести на 1е место в яндексе по всем регионам

частотность фразы 2011 в месяц по рф

рассмотрю любые предложения