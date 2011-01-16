Увеличить количество ссылок на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок428 просмотров

В наличии есть сайт. http://mopsik.com.ua/

Задача - продать щенков мопса(только один помет)

Как только задача будет выполненна - сайт прекращает существование.

Необходимо привелч внимание к сайту чтобы в результате боевая задача была выполненна.

Разместить объявления на тематических форумах, досках объявлений и проч.

Ключевой показатель - количество упоминаний на форумах и досках объявлений о продаже щенков.

Целевой район - Украина, Киев

Меня устроит вариант сотрудничества при котором я плачу N у.е. и получаю К объявлений и упоминаний и так M итераций

14 лет назад
its2b
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

admin1
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$16
4 дня

Заявки фрилансеров

admin1
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад