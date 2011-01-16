Увеличить количество ссылок на сайт

В наличии есть сайт. http://mopsik.com.ua/

Задача - продать щенков мопса(только один помет)

Как только задача будет выполненна - сайт прекращает существование.

Необходимо привелч внимание к сайту чтобы в результате боевая задача была выполненна.

Разместить объявления на тематических форумах, досках объявлений и проч.

Ключевой показатель - количество упоминаний на форумах и досках объявлений о продаже щенков.

Целевой район - Украина, Киев

Меня устроит вариант сотрудничества при котором я плачу N у.е. и получаю К объявлений и упоминаний и так M итераций