Продвижение сайта, оптимизация

Требуется провести поисковую оптимизацию сайта (в том числе внутреннюю) www.ju-ris.ru и поднять его в рейтингах по Калининграду по ряду наиболее распространенных общих запросов, а также по нескольким запросам (разрешение на работу, открыть фирму, услуги адвоката ...