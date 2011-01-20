Привлечение целевых посетителей

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок289 просмотров

Имеется интернет магазин детской тематики woodfun.ru. Необходимо его разрекламировать на форумах (общение на свободные темы с ссылкой в подписи так же возможно ), блогах по детской тематике. Такой вид рекламы не должен расцениваться как спам, должно выглядеть естественно.

Жду Ваших предложений.

14 лет назад
nikST
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется продвижение форума

    Требуется продвижение форума, показатели которого на сегодняшний день следующие: Посещаемость - 500-600 хостов в день Постоянных пользователей (посещают форум каждый день) - 40-70 По некоторым ВЧ в ТОП5 Яндекса и Гугла и ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прогон по каталогам

    Нужно зарегистрировать сай по БЕЛЫМ каталогам. ТИЦ каталога должен быть от 30. В заявке прошу указывать кол-во имеющихся каталогов и стоимость одной регистрации

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта юрфирмы

    Требуется провести поисковую оптимизацию сайта (в том числе внутреннюю) www.ju-ris.ru и поднять его в рейтингах по Калининграду по ряду наиболее распространенных общих запросов, а также по нескольким запросам (разрешение на работу, открыть фирму, услуги адвоката ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Есть сайт http://dronova.com.ua/ Нужна оптимизация сайта. Сайт на Joomla. Бюджет обсуждается. В оптимизации не сильна. Пишите понятным языком;-) контакты: icq: 385506982 skype: saksoni1

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна консультация по СЕО

    Есть сайт http://humorial.ru Планирую двигать сайт статьями, поэтому нужно: 1. скорректировать семантическое ядро (с учетом конкуренции, то есть чтобы не продвигаться по высококонкурентным запросам, по которым шанса выйти в ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо раскрутить программу

    Добрый вечер, Необходимо раскрутить программу, а точнее поднять ее продажи. Мы только недавно появились на рынке (2 недели назад) и продажи фактически нулевые. Посещаемость находиться около отметки 20 чел, но не смотря на это ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Есть сайт (ссылка только исполнителю), его надо расскрутить ТИЦ-0 PR - 0, только сделан. Сколько это будет стоить?Те кто выставляет счет по 1000$ просьба не беспокоить, хочу платить только за результат. ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад