Успешная регистрация в 600 каталогах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки101 просмотр

Нужна успешная регистрация в 600 БЕЛЫХ каталогах

Простой отчет в виде таблички:

1) ссылка на каталог

2) ссылка на страничку где размещена ссылка на наш сайт

Плачу 1000 руб- через вебмоней

Очень важно - оперативность работы- желательно все сделать до вторника 18.01.11

если есть вопросы пишите на мейл [email protected]

14 лет назад
interactivespb
Евгений 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется продвижение форума

    Требуется продвижение форума, показатели которого на сегодняшний день следующие: Посещаемость - 500-600 хостов в день Постоянных пользователей (посещают форум каждый день) - 40-70 По некоторым ВЧ в ТОП5 Яндекса и Гугла и ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прогон по каталогам

    Нужно зарегистрировать сай по БЕЛЫМ каталогам. ТИЦ каталога должен быть от 30. В заявке прошу указывать кол-во имеющихся каталогов и стоимость одной регистрации

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта юрфирмы

    Требуется провести поисковую оптимизацию сайта (в том числе внутреннюю) www.ju-ris.ru и поднять его в рейтингах по Калининграду по ряду наиболее распространенных общих запросов, а также по нескольким запросам (разрешение на работу, открыть фирму, услуги адвоката ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Есть сайт http://dronova.com.ua/ Нужна оптимизация сайта. Сайт на Joomla. Бюджет обсуждается. В оптимизации не сильна. Пишите понятным языком;-) контакты: icq: 385506982 skype: saksoni1

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна консультация по СЕО

    Есть сайт http://humorial.ru Планирую двигать сайт статьями, поэтому нужно: 1. скорректировать семантическое ядро (с учетом конкуренции, то есть чтобы не продвигаться по высококонкурентным запросам, по которым шанса выйти в ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо раскрутить программу

    Добрый вечер, Необходимо раскрутить программу, а точнее поднять ее продажи. Мы только недавно появились на рынке (2 недели назад) и продажи фактически нулевые. Посещаемость находиться около отметки 20 чел, но не смотря на это ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Есть сайт (ссылка только исполнителю), его надо расскрутить ТИЦ-0 PR - 0, только сделан. Сколько это будет стоить?Те кто выставляет счет по 1000$ просьба не беспокоить, хочу платить только за результат. ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разместить статьи на сайтах пресс-релизов

    Нужно разместить мои статьи на сайтах пресрелизов . База сайтов ваша. Статьи я дам. В статье по 2 ссылки на мой сайты. Всего нужно разместить в на 20 сайтах. Стоимость размещения статьи на 1 сайте ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад