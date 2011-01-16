Требуется продвижение форума, показатели которого на сегодняшний день следующие: Посещаемость - 500-600 хостов в день Постоянных пользователей (посещают форум каждый день) - 40-70 По некоторым ВЧ в ТОП5 Яндекса и Гугла и ...
Успешная регистрация в 600 каталогах
Нужна успешная регистрация в 600 БЕЛЫХ каталогах
Простой отчет в виде таблички:
1) ссылка на каталог
2) ссылка на страничку где размещена ссылка на наш сайт
Плачу 1000 руб- через вебмоней
Очень важно - оперативность работы- желательно все сделать до вторника 18.01.11
если есть вопросы пишите на мейл [email protected]
Заявки фрилансеров
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