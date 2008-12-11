Разместить статьи на сайтах пресс-релизов

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Нужно разместить мои статьи на сайтах пресрелизов . База сайтов ваша. Статьи я дам. В статье по 2 ссылки на мой сайты. Всего нужно разместить в на 20 сайтах. Стоимость размещения статьи на 1 сайте 15 рублей . В конце отчет в виде ссылок на размещенные статьи . Возможен еще заказ.

Тиц площадок начиная от 300. Общая стоимость за размещение 300 рублей

Просьба Прислать ваши предложения и аську для связи.

14 лет назад
sozland
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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