Разместить статьи на сайтах пресс-релизов

Нужно разместить мои статьи на сайтах пресрелизов . База сайтов ваша. Статьи я дам. В статье по 2 ссылки на мой сайты. Всего нужно разместить в на 20 сайтах. Стоимость размещения статьи на 1 сайте 15 рублей . В конце отчет в виде ссылок на размещенные статьи . Возможен еще заказ.

Тиц площадок начиная от 300. Общая стоимость за размещение 300 рублей

Просьба Прислать ваши предложения и аську для связи.