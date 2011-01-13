Требуется опытный СЕО мастер! Необходимо вытащить сайт из под фильтра и доказать Яндексу, что он нормальный. Из индекса выпало почти 99% страниц из 22тыс, которые были и держались около месяца остались только 90. Морда сайта в индексе, некоторые основные позиции остались. Сильно порезало бэки. Дополнительная информация в пм или аське.

Служба Яши пишет мне стандартное сообщение:

- После анализа и классификации страниц Вашего сайта наши алгоритмы приняли решение ограничить его в поиске. Обратите внимание, что не все страницы, известные поиску Яндекса, включены в индекс и ранжируются высоко. Их включение и позиция зависят от качества сайта и его контента. На решение алгоритма может оказать влияние использование поискового спама, наличие на сайте страниц предназначенных для робота-индексатора, а не для чтения пользователями, размещение уникальной информации и др. факторы.

Сайт - эро блог, 2 года, обновления на сайте ежедневные, текст для новостей пишется уник, редко проскакивает копипаст.

Что нужно? Анализ сайта, Оптимизация, Выход из фильтра, Советы.