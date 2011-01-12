Пиар музыканта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка150 просмотров

Задачи:

1.Cоздать активность в Facebooke и Twittere (все англ.)

2.Разместить песни для скачивания на сайтах США - КИТАЙ - ЯПОНИЯ - АНГЛИЯ - ФРАНЦИЯ

3.Копирайт и инфоповоды

4.Радиостанции США - КИТАЙ - ЯПОНИЯ - АНГЛИЯ - ФРАНЦИЯ

Ну и ваши предложения nastassiya.com

14 лет назад
zaymund
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров