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Консультация по SEO продвижению argusm-edu.ru
Требуется консультация по поисковому продвижению проекта (ответы на вопросы), убедительная просьба предварительно ознакомиться с сайтом http://www.argusm-edu.ru/ и основными разделами: тесты (база тестов, прохождение теста, вопросы для подготовки к тесту), база вопросов (в разных вариантах - по тестам, по категориям, по предметам, по вопросам).
В настоящий момент посещаемость сайта составляет около 1000 уникальных посетителей в сутки, интересует продвижение с точки зрения увеличения посещаемости, количества регистраций и повышения продаж самого сервиса, а также сопутствующих (ссылок в Sape, рекламы). Позиции в поисковых системах с этой точки зрения для меня вторичны, только если не будет четкого обоснования, что позиция номер N по такому-то запросу конвертируется в M уникальных посетителей в день.
Интересуют ответы на следующие вопросы
1. Каков текущий потенциал посещаемости проекта БЕЗ раскрутки (за счет контента - 240 предметов, 6000 тестов, 62000 вопросов)
2. Какой посещаемости можно добиться, используя собственные ресурсы проекта (внутренняя оптимизация, покупка ссылок на ту сумму, на которую продаются ссылки на самом сайте - 19 рублей в день), за счет каких запросов
3. Какова будет стоимость родвижения по запросу "тесты с ответами" в гугл и яндекс (13 и 63 текущая позиция): а) на 1 страницу, б) на 1 место, что можно сделать БЕЗ покупки ссылок, что - с покупкой, в первую очередь интересует продвижение без "отката" в выдаче после обнуления бюджета на Sape
3а. Аналогичный вопрос по запросу "решить тест"
4. Что даст такое продвижение (из пп. 3 и 3а) с точки зрения посещаемости проекта
5. Как оптимизировать страницу под низкочастотник - т.е. как создать страницу, "заточенную" по конкретный низкочастотный запрос (внутренняя оптимизация - что и куда прописать, какую линковку сделать)
6. Рекомендации по перелинковке сайта, ручную линковку не предлагать, т.к. на сайте уже десятки тысяч страниц, а будут - сотни тысяч, нужен алгоритм, запрограммирую сам
7. Какой бюджет на продвижение оправдан с точки зрения монетизации сайта (в идеале обосновать рекомендациями по монетизации)
8. Семантическое ядро, ориентированное на основной контент - бесплатные тесты по разным предметам для студентов (сдать, пройти, решить, узнать правильные ответы и т.п.)
Сейчас нужны только ОТВЕТЫ на вопросы. Услуги по непосредственному продвижению пока предлагать рано. Очевидно, что человек, предоставивший качественную консультацию, в дальнейшем может стать тем, кто будет оптимизировать и продвигать сайт.
п.с.: в идеале мне нужен SEO-шник, который будет постоянно работать над продвижением проекта, но не просто покупкой ссылок в Sape, а разбираясь в самом проекте и учитывая все его возможности (а лучше - придумывая еще и новые)
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