Вывести сайт из под фильтра Яши

Привет,веблансеры. есть сайт,несколько месяцев назад попал под какой то фильтр яндекса, наверно называется ты последний.

Короче страницы индексируются всеми поисковиками, но нет ни одного ключа даже в сотне, даже НЧ.

Писали платону (тех. поддерж. яндекса),говорят что все нормально,развивайте проект, и типа на нем содержались адалт материалы,может быть даже плагиат, сейчас этого давно нет.

в общем такое дело, надо узнать, можно ли вывести из под фильтра и какая цена,сколько примерно по времени. все.

приват тоже можете писать

приветствуются как бы выполненные работы в портфолио