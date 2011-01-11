Вывести сайт из под фильтра Яши

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Закрыт5 заявок157 просмотров

Привет,веблансеры. есть сайт,несколько месяцев назад попал под какой то фильтр яндекса, наверно называется ты последний.

Короче страницы индексируются всеми поисковиками, но нет ни одного ключа даже в сотне, даже НЧ.

Писали платону (тех. поддерж. яндекса),говорят что все нормально,развивайте проект, и типа на нем содержались адалт материалы,может быть даже плагиат, сейчас этого давно нет.

в общем такое дело, надо узнать, можно ли вывести из под фильтра и какая цена,сколько примерно по времени. все.

приват тоже можете писать

приветствуются как бы выполненные работы в портфолио

14 лет назад
killout
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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