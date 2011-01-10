Поднять ТИЦ с 700 до 1000

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки337 просмотров

Задача - поднять ТИЦ сайта с 700 до 1000. Сайт - www.gorod.dn.ua

Интересуют предложения по оплате за результат, например +1тИЦ = $2

Должны применяться системные методы, без гСсылок.

14 лет назад
nasmeshnic
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна ссылка из wikipedia.org

    $100

    Требуется написание и размещение статьи в wikipedia.org. В источниках к статье должна стоять ссылка на обозначенный сайт с нужным анкором. Или возможно редактирование какой-либо уже имеющейся статьи с добавлением необходимой ссылки к источникам.

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Продвижение сайта в ТОП-10

    $250

    Добрый день! Требуется вывести в ТОП-10 сайт http://ukrpozhservice.com.ua/ возможен долгосрочный период работы, в зависимости от эффекта(поскольку требуется выводить большое количество товаров в топ),но для начала 2-4 мес. достаточно будет до ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта

    Продвижение сайта рекламмная компания повысить посещаймость и не на кручивать а реальные люди shop.itc72.ru регистрация в каталогах и поисковиках.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поднять тиц сайтам

    Поднять тиц моих сайтов до 10-20 . Ваши предложения Вот список сайтов . http://avia-novosti.ru - новости авиации http://dacha2011.ru ваша дача http://drevnie-civilizacii.ru древнии цивилизации http://istoriacccr.ru история CCCР ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижения сайта в топ

    Требуется профессионал для продвижения сайта в топ 10 яндекса . Тематика интернет- казино! ключевые слова интенет казино , игровые автоматы , казино онлайн ! Просьба сразу назвать цену и срок ! желательно только ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад