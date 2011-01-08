Продвижение сайта в ТОП-10

Добрый день!

Требуется вывести в ТОП-10 сайт

http://ukrpozhservice.com.ua/

возможен долгосрочный период работы, в зависимости от эффекта(поскольку требуется выводить большое количество товаров в топ),но для начала 2-4 мес. достаточно будет до 20 слов(в зависимости от конкуренции)

Вопрос:

1.Стоимость и время на проект

2.Предоставить список ключевых слов по которым будет идти раскрутка