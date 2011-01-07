Продвижение сайта по 43 запросам в ТОП 10

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок252 просмотра

Господа оптимизаторы!

Необходимо продвинуть интернет-магазин по 43 запросам в ТОП 10 Яндекс/Гугл. Частота показов в месяц по вордстату для запросов варьируется от 100 до 1700 - то есть запросы НК и СК.

Также нужна и внутренняя оптимизация сайта для страниц под эти запросы.

Урл и список запросов покажу в личку. От вас жду стоимость и сроки продвижения.

14 лет назад
SummerSunLight
Марат 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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