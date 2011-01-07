Поднять ТИЦ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок148 просмотров

Здравствуйте, нужно поднять ТИЦ до 50, желательно не через сапу

14 лет назад
zatvorius
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение статьями (English only)

    Есть много статей (100+), уже опубликованных на ezinearticles и isnare.com. Каждая заточена на один ключевик. Надо их изменить (рерайт или еще как, для уникальности контента) и засабмитить на максимально возможное количество каталогов статей, кроме ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO

    Уважаемые! Нужно продвижение моего сайта аренды квартир для иностранцев - http://www.rentinriga.co.uk/?lng=eng в англоязычном интернете Рассмотрю все предложение С уважением, Сергей

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение по словам "коралловый клуб"

    Сайт http://www.coral-star.ru необходимо продвинуть в топ-5 Яндекса по запросу "коралловый клуб". Предложение писать со: 1) сроками 2) ценой, 3) планом продвижения (что делать будем конкретно? написание статей предлагать ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвинуть сайт

    Хочу продвинуть сайт gudson.com.ua потртиться по минимуму, также можно поднять рейтинг для сайта irius.com.ua, для meblioteka.com.ua помочь появиться в yandex.ru

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещение тизеров

    Есть логотип, есть заданная палитра, а также, что самое главное :) есть набор иллюстраций мультяшных героев в кривых . Что нужно от исполнителя: Создать дизайн сайта с использованием иллюстраций, которые ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Топ 3 в яндекс и гугл.

    Продвижение скандинавского аукциона. Интересует цена и сроки Запросы: скандинавский аукцион, скандинавский аукцион украина, онлайн аукцион, интернет аукцион, аукцион. Хотелось бы коротко и ясно: запрос-цена-срок. Сайт планируется к запуску (где-то 1 мес). Указывайте строго, запрос-цена-срок ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение статьями

    Требуется продвинуть сайт (тематика - доска объявлений) статьями в бесплатных сервисах. Интересуют только исполнители с опытом и не менее 10 положительных отзывов по данной тематике. Новичков просьба не беспокоить.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад