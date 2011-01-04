Привет. Необходим специалист по регистрации в каталогах. Предлагайте цены и сроки, а также оставляйте ICQ или skype.
Размещение тизеров
Есть логотип, есть заданная палитра, а также, что самое главное :) есть набор иллюстраций мультяшных героев в кривых .
Что нужно от исполнителя:
Создать дизайн сайта с использованием иллюстраций, которые есть, возможно что-то им пририсовать, типа герой держит блок "контакты" и т.д. Возможно потребуется на основании существующих создать парочку новых, но в других позах.
Вся идея заказчика: имеющийся строгий стиль грамотно скомпоновать с тематическими мультяшными героями "имплантами".
По сути сам сайт визитка, но с достаточно большим набором шаблонов: 7-8 (главная + внутряк – это основные, далее нужен дизайн контентной зоны с различными элементами типа, галерея, аккордион для вопросов и ответов, форма обратной связи и т.д., т.е. помимо 2-х основных внутряков остальные это изменения контентной зоны и только)
Нужен дизайнер с фантазией и западным стилем, это представительство швейцарской стоматологии, здесь заезженные фото и структура не прокатят. Нужна качественная и уникальная работа с проработкой до мельчайших деталей.
Очень важно понимание юзабилити, а также использование всяких аякс примочек для отображения контента на страницах (например блоки с табами, слайдеры, промо блоки).
Условия сотрудничества:
1. в портфолио публиковать проект нельзя, строго запрещено
2. аванса без первых вариантов скринов не будет, аванс только после главной страницы, выполненной хотя бы на 90%
3. если видим что вы идете не туда по скринам, и точно куда надо уже не пойдете, но при этом старались соответствовать нашим требованиям, за потраченное время при расставании возможна выплата 20$-50$ – зависит от того, насколько настарались.
Требования:
1. портфолио обязательно, если нет работ и отзывов, не откликайтесь, рассматривать не будем
2. логичная группировка слоев при создании psd макетов обязательна, иначе работа не будет принята
3. общение по skype тоже обязательно :)
4. и еще очень важна разумная скорость, если думаете что один скрин будет ожидаться неделю-две, то в таких случаях расстаемся по английски.
Ну вот собственно и все, пишите в личку вопросы и свои предложения. Будем рады дизайнеру-профессионалу, готовому работать с полной отдачей.
Своевременную оплату и отзывы в случае успеха гарантируем.
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