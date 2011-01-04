Размещение тизеров

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Закрытнет заявок135 просмотров

Есть логотип, есть заданная палитра, а также, что самое главное :) есть набор иллюстраций мультяшных героев в кривых .

Что нужно от исполнителя:

Создать дизайн сайта с использованием иллюстраций, которые есть, возможно что-то им пририсовать, типа герой держит блок "контакты" и т.д. Возможно потребуется на основании существующих создать парочку новых, но в других позах.

Вся идея заказчика: имеющийся строгий стиль грамотно скомпоновать с тематическими мультяшными героями "имплантами".

По сути сам сайт визитка, но с достаточно большим набором шаблонов: 7-8 (главная + внутряк – это основные, далее нужен дизайн контентной зоны с различными элементами типа, галерея, аккордион для вопросов и ответов, форма обратной связи и т.д., т.е. помимо 2-х основных внутряков остальные это изменения контентной зоны и только)

Нужен дизайнер с фантазией и западным стилем, это представительство швейцарской стоматологии, здесь заезженные фото и структура не прокатят. Нужна качественная и уникальная работа с проработкой до мельчайших деталей.

Очень важно понимание юзабилити, а также использование всяких аякс примочек для отображения контента на страницах (например блоки с табами, слайдеры, промо блоки).

Условия сотрудничества:

1. в портфолио публиковать проект нельзя, строго запрещено

2. аванса без первых вариантов скринов не будет, аванс только после главной страницы, выполненной хотя бы на 90%

3. если видим что вы идете не туда по скринам, и точно куда надо уже не пойдете, но при этом старались соответствовать нашим требованиям, за потраченное время при расставании возможна выплата 20$-50$ – зависит от того, насколько настарались.

Требования:

1. портфолио обязательно, если нет работ и отзывов, не откликайтесь, рассматривать не будем

2. логичная группировка слоев при создании psd макетов обязательна, иначе работа не будет принята

3. общение по skype тоже обязательно :)

4. и еще очень важна разумная скорость, если думаете что один скрин будет ожидаться неделю-две, то в таких случаях расстаемся по английски.

Ну вот собственно и все, пишите в личку вопросы и свои предложения. Будем рады дизайнеру-профессионалу, готовому работать с полной отдачей.

Своевременную оплату и отзывы в случае успеха гарантируем.

14 лет назад
CreatePromote
Екатерина 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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