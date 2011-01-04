Поднять ТИЦ и PR сайта (до 10 и 2)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки160 просмотров

Необходимо поднять "пузомерки" сайта, либо помочь дельным советом в этом деле. Интересует: цена, кол-во АПов и ваши контакты.

Сайт на CMS Joomla, посещение 500-600 уников/сутки.

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Рассматривается вариант постоянного (!) продвижения сайтов за умеренную цену. Все подробности при личной переписке.

Joomla
14 лет назад
Antoxa90
Антон 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров