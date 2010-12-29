Нужна консультация по рекламе в яндекс-директ

Оплачу исчерпывающий список поисковых фраз в Яндексе, запрошенных более 12 млн. раз за 2010 год.

Не по конкретной тематике а В ЦЕЛОМ по всем тематикам.

как найти с помощью wordstat.yandex.ru или http://interes.yandex.ru то что мне нужно я не знаю, кроме как тупо перебрать весь словарь и поискать сколько запросов за каждый месяц.