Нужна консультация по рекламе в яндекс-директ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки141 просмотр

Оплачу исчерпывающий список поисковых фраз в Яндексе, запрошенных более 12 млн. раз за 2010 год.

Не по конкретной тематике а В ЦЕЛОМ по всем тематикам.

как найти с помощью wordstat.yandex.ru или http://interes.yandex.ru то что мне нужно я не знаю, кроме как тупо перебрать весь словарь и поискать сколько запросов за каждый месяц.

14 лет назад
mikeai
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров