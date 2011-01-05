Оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок335 просмотров

Есть сайт http://spstudio.com.ua/

Это блог, визитка видеостудии из Днепропетровска.

Нужна оптимизация сайта. Сайт на WordPress.

Бюджет обсуждается.

В оптимизации не силен. Пишите понятным языком;-)

WordPress
14 лет назад
Videoroot
Сергей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$50
2 дня
Для меня этот проект был первый:) И вопреки поговорке, все получилось:-) Спасибо Дмитрию, мой сайт http://spstudio.com.ua/ стал как новорожденный, то с твердой, уверенной походкой:-) Уверен, что внутренняя оптимизация сайта скажется на пузомерках и на выдаче в поисковиках :-) Выбирая исполнителя, смотрел и отзывы и страну. Отзывы о нем дали мне уверенность, что все будет хорошо. Получилось Отлично!!! Страна была нужна для более удобного перевода.Для меня это был Приват 24, Украина. Перед началом работы он выдал перечень на 3 листа о планируемых изменениях. Столько про мой сайт никто и никогда не говорил:-) Работой доволен. Дополнительно заказал консультацию по монетизации сайта:-) Ответ был более короток, но емок:-) Рекомендую:-)
Очень доволен сотрудничеством. Были некоторые опасения т.к. у Сергея это первый проект , но все прошло отлично. Порядочный заказчик. Ясное задание, быстрая оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад

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