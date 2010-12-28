Размещение ссылок по базе

Необходимо разместить 192 ссылки вида http://www.coral-star.ru. Площадки для размещения - во вложенных файлах (три файла в архиве) и представляют собой ссылку и комментарий (что надо сделать).

Пример: tetis.ru/forum/ Регистрируемся и оставляем ссылку в профиле в поле САЙТ

Все размещенные ссылки обязательно добавить в аддурилку Яндекса (http://webmaster.yandex.ru/addurl.xml).

в файлах с базой рядом с источником оставляете комментарий и собственно саму ссылку.

пароль на архив сообщаю после принятия предложения.

Оплата по факту выполнения. Либо переводом на карту Сбербанка либо перевод через терминал Киви.

проблем с оплатой не было - в чем можете убедиться по отзывам.

Всех с НАСТУПАЮЩИМ!