Продвинуть платный сервис сайта

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Закрыт1 заявка151 просмотр

Требуется менеджер / организатор / представитель для продвижения услуги сайта.

Предпологаемый круг клиентов : бизнес компании имеющие ТМ / Бренд

Расположение клиентов : не важно

Удовлетворение потребности клиента : дополнительная реклама, ссылка на главный сайт клиента, визитка клиента с подбором ключевых слов на сайте предоставляющим сервис.

Условия предоставления : предоплата 100%

Кандидат : желателено резюме поиска клиентов и план работы / видения повышения рентабильности проекта

Оплата : % от сделок по результатам мес / недели или крайний случай с клиента

14 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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