Продвинуть платный сервис сайта

Необходимо произвести комплексную оптимизацию сайта под поисковые системы (мета-теги и все такое прочее). Сайт и домен абсолютно новые и нигде ранее не регистрировались. После оптимизации провести регистрацию в основных поисковых системах. С успешным исполнителем данной ...