Необходимо поднять тиц следующим сайтам http://privateventure.ru/ http://germanytechnology.ru/ http://newletters.ru/ http://ermakovg.livejournal.com/ до 1000 пунктов. Обязательно легальные методы (без бана яндексом). Сайт не должен попасть в бан за такую накрутку, по этому этот вопрос самый главный. ...
Продвижение англ. сайта в Google до Top10
Нужно продвинуть английскую версию сайта http://www.intexsoft.by/ в Google до Top 10 по семантическому ядру (около 10 фраз).
Сроки сжатые. Только белое SEO. Сайт сейчас модернизируется, изменяется его структура и контент.
Для рассмотрения заявки прошу предоставить следующую информацию:
- Описание предлагаемого метода продвижения;
- Требования к сайту;
- Сроки;
- Тариф + Дополнительные расходы;
- Стоимость последующей поддержки рейтинга.
Заявки фрилансеров
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