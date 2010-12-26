Необходимо сделать проект в адворде Рекламную кампанию: Подбор слов Настройка Жду предложений
Сделать популярным ресурс в Майами
Работаю на бесплатную русскую газету ReklamaMiami. Сделал им сайт reklamamiami.ru. Потихоньку наполняю его. Газета специализируется бесплатная, но объявления в ней платные тем и зарабатывает. Я обзваниваю клиентов с предложением разместить объявления в газете. Так же банер на сайте. Как сделать так что бы мой сайт привлекал целевую аудиторию(русских живущих в Майами)?
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