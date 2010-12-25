Требуется продвижение сайта по списку запросов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок211 просмотров

Требуется продвижение сайта по списку запросов в яндексе, и меньшей степени в гугле:

(в скобках указана текущая позиция в яндексе)

сайт: http://domik-n.ru

квартиры +в ногинске 4973 (13)

дома +в ногинске 2099 (7)

снять квартиру +в ногинске 839

куплю квартиру +в ногинске 749

купить +в ногинске квартиру 738

продажа квартир +в ногинске 545

участок +в ногинске 771 (3)

участки +в ногинском районе 631

земельные участки +в ногинске 342

дачи ногинск 535 (18)

дача +в ногинском районе 350

дома +в ногинском районе 746

комнаты +в ногинске 525 (19)

от вас нужны цены и условия.

нужны 1-3 позиции по каждому запросу

14 лет назад
genny1
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров