Раскрутка сети сателлитов авто тематики

Владею сетью сателлитов автомобильной тематики на англ., немецком, испанском, франц. языках.

Подыскиваю специалистов готовых работать на раскрутке сайтов с ежемесячной стабильной оплатой по достижению условленного результата.

Пример сателлита – www.avtofrom.us

Вы получаете от меня готовый сателлит – от вас работы по привлечению любого тематического трафика на сателлит(seo, smo, sem итд). С меня оплата ежемесячная в размере 250 usd за 1000 посетителей в день.

То есть в конце месяца берем данные из гугл аналитики, считаем колл-во посетителей среднее в день – и выводим ежемесячную оплату.

В данный момент сеть насчитывает уже более 60 сайтов и постоянно расширяется.

Начало сотрудничества – с 1-2 сайтов, по результатам роста – выдаю новые сайты в раскрутку.

Возможна оплата как по результату так и по СБР.

Предложения в личку или скайп.