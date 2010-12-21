Нужен специалист для БЫСТРОЙ целевой раскрутки сайта: прогон по деловым доскам объявлений, также интересует отправка по базам данных предприятий, в частности интересуют рекламные агентства. Работа срочная
Раскрутка сети сателлитов авто тематики
Владею сетью сателлитов автомобильной тематики на англ., немецком, испанском, франц. языках.
Подыскиваю специалистов готовых работать на раскрутке сайтов с ежемесячной стабильной оплатой по достижению условленного результата.
Пример сателлита – www.avtofrom.us
Вы получаете от меня готовый сателлит – от вас работы по привлечению любого тематического трафика на сателлит(seo, smo, sem итд). С меня оплата ежемесячная в размере 250 usd за 1000 посетителей в день.
То есть в конце месяца берем данные из гугл аналитики, считаем колл-во посетителей среднее в день – и выводим ежемесячную оплату.
В данный момент сеть насчитывает уже более 60 сайтов и постоянно расширяется.
Начало сотрудничества – с 1-2 сайтов, по результатам роста – выдаю новые сайты в раскрутку.
Возможна оплата как по результату так и по СБР.
Предложения в личку или скайп.
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