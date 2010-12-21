Здравствуйте! Существует сайт на тему прогнозы на спорт на нём есть как бесплатные так и платные прогнозы. Один прогноз стоит 30рублей. Мне нужны постоянные посетители около 50 человек которые периодически будут покупать прогноз, ...
Продвижение сайта
Требуется человек на постоянную работу по продвижению сайта и форума.
Готов отдавать неограниченное количество денег за соотв эффект. Т.е. лимитов по работе нет - чем больше трафика на сайте от вашей работы - тем больше оплата с моей стороны.
Тематика сайта Форекс.
До начала работы, хотел - бы убедиться в умениях потенциального работника. Т.е. мы с вами выбираем запрос несложный, по которому вы продвигаете сайт. Если всё успешно - продолжаем работу.
На данный момент интересует запрос "Метатрейдер". В заявке, пожалуйста, укажите вашу цену за попадание в топ 5 по этому запросу.
На данный момент интересует продвижение ТОЛЬКО вечными ссылками, чтобы в будущем ссылочная масса накапливалась подобно снежному кому.
Также интересует решение вопроса с индексацией сайта Яндексом.
На данный момент количество страниц в Яндексе - 3-5 тысяч а в Гугле 40-50 тысяч. Если вы сможете сделать так, что в Яндексе станет столько - же страниц сколько в гугле - готов отдать только за ваши советы 200$. Сайт белый, для людей, ссылками никогда не торговал, имеет сложную структуру, сайту год.
И ещё один важный момент. В большинстве своём СЕО специалисты таковыми на деле не являются и хотят просто лёгких денег взамен на обещание продвинуть сайт. Поэтому я отдаю предпочтение оплате по факту. Мы с вами можем заключить любые соглашения в любых сервисах, гарантирующих оплату с моей стороны в случае успешного выполнения вами работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Приветствую Вас. Нужна поисковая оптимизация для сайта laperlehotel . com и под гугли(важнее) и под яндекс. Цена интересует двузначная. Оплата по выполнению на кошелек исполнителя. Пожалуйста не забывайте указывать ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Продвижение фирмы в интернете по двум поисковым словам "грузоперевозки+киров", "перевозки+киров" отчет о проделаной работе обязателен. Фирма в данный момент не имеет сайта, только заставку по адресу www.freelogistic.ru однако присутствовать в интернете нужно. Еще есть домены ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо несколько человек, между которыми я распределю задание: отыскать в контенте страниц сайта нужные слова (ключевики) и сделать из них ссылки на нужные страницы. Необходимо к утру сделать ок. 600 ключевиков. Могу ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно размножить одну статью и разместить ее со ссылкой в тексте на нормальных ресурсах Пишите на каком количестве ресурсов будет статья ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Пригласить в группу вконтакте юзеров по критериям. Желательно с формой оплаты по приглашенным по критериям.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуте! задание: надо оставить ссылку на ~90 форумах (покер, азартные игры, казино) большинство модерируются, но везде так или иначе наследить реально (я сам их проходил) ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Интересует раскрутка сайта www.hydrokomplekt.ru. Продвижение в Yandex, Google, написание seo ключей (где-то они уже написаны, что-то подправить профессионально, что-то дописать). Может еще какие-то ваши интересные идеи в продвижении. Хочу видеть сайт в первой 10-ке в ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сайт новый 2 месяца ему http://repairmyiphonenyc.com/ Интересуют такие запросы в топ 10 repair nyc iphone repair iphoine repair ny поисковик гугл регион Нью-Йорк Жду Ваших ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо добиться того, чтобы сайт www.aluminum-design.ru был в ТОПе Яндекса (5 позиций) в течение 2 месяцев и оставался там. При хорошей работе - постоянное сотрудничество. По предложениям - звонить +7-921-972-6032, Санкт-Петербург. ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад