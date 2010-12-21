Продвижение сайта

Требуется человек на постоянную работу по продвижению сайта и форума.

Готов отдавать неограниченное количество денег за соотв эффект. Т.е. лимитов по работе нет - чем больше трафика на сайте от вашей работы - тем больше оплата с моей стороны.

Тематика сайта Форекс.

До начала работы, хотел - бы убедиться в умениях потенциального работника. Т.е. мы с вами выбираем запрос несложный, по которому вы продвигаете сайт. Если всё успешно - продолжаем работу.

На данный момент интересует запрос "Метатрейдер". В заявке, пожалуйста, укажите вашу цену за попадание в топ 5 по этому запросу.

На данный момент интересует продвижение ТОЛЬКО вечными ссылками, чтобы в будущем ссылочная масса накапливалась подобно снежному кому.

Также интересует решение вопроса с индексацией сайта Яндексом.

На данный момент количество страниц в Яндексе - 3-5 тысяч а в Гугле 40-50 тысяч. Если вы сможете сделать так, что в Яндексе станет столько - же страниц сколько в гугле - готов отдать только за ваши советы 200$. Сайт белый, для людей, ссылками никогда не торговал, имеет сложную структуру, сайту год.

И ещё один важный момент. В большинстве своём СЕО специалисты таковыми на деле не являются и хотят просто лёгких денег взамен на обещание продвинуть сайт. Поэтому я отдаю предпочтение оплате по факту. Мы с вами можем заключить любые соглашения в любых сервисах, гарантирующих оплату с моей стороны в случае успешного выполнения вами работы.