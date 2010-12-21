Размещение ссылок на тематических форумах

Здравствуте!

задание:

надо оставить ссылку на ~90 форумах (покер, азартные игры, казино)

большинство модерируются, но везде так или иначе наследить реально (я сам их проходил)

общий план:

1) регистрация, поставить ссылку в профиль

2) оставить сообщение

а) с откровенной ссылкой (когда видно, что форум не модерируется или ссылки разрешаются)

б) скрытую ссылку (как расскажу при начале выполнения заказа)

в) без ссылки (для того, чтобы профиль проиндексировался)

раздел: если получится то по теме сайта, нет в общих разделах флуд, юмор и т.п.

в отчете ссылки на сообщения:

указывайте цену за успешный форум.

с уважением, Дмитрий