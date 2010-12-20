Здравствуйте. Нужна профессиональная SEO оптимизация сайта www.effectstyle.com.ua (ShopCMS) Нужно оценить почему в индексе гугла так мало страниц и почему именно они, ведь есть на сайте намного качественнее (например новости)? Возможно - ...
Оптимизация и раскрутка aluminum-design.ru
Необходимо добиться того, чтобы сайт www.aluminum-design.ru был в ТОПе Яндекса (5 позиций) в течение 2 месяцев и оставался там. При хорошей работе - постоянное сотрудничество.
По предложениям - звонить +7-921-972-6032, Санкт-Петербург.
E-mail: [email protected]
Требования: опытный специалист, оплата зависит напрямую от результата.
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