Регистрация в соц. закладках через SSS

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Требуется человек с программой Sapient Social Submitter для регистрации сайтов в сервисах соц. закладок. Заказ постоянные 2-4 заказа в день, для каждого сайта требуется зарегистрировать новые аккаунты в соц. закладках и разместить в них ссылку.

Оплата 50 рублей за сайт.

14 лет назад
Lirus
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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