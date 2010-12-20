Ручное размещение ссылок

Нужен линк-менеджер для расстановки качественных ссылок (анкорных или безанкорных). Расстановка - только вручную на форумах, блогах или в каталогах. В случае с блогами и форумами ссылки должны ставиться в процессе обсуждения, осмысленно и в тему. Главная задача, чтобы ссылка выжила, а не была потерта через два дня.

Проверяем ссылки через неделю после получения отчета, оплачиваются естественно только "выжившие". Оплата помесячная. Стоимость одной ссылки - 20 руб (ЯД или WMR).

Возможно долговременное сотрудничество (если останемся довольны друг другом). Проявление энтузиазма в работе приветствуется и премируется.

Предложения, пожалуйста, в личку.