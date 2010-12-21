Продвижение фирмы в интернете по двум поисковым словам "грузоперевозки+киров", "перевозки+киров" отчет о проделаной работе обязателен. Фирма в данный момент не имеет сайта, только заставку по адресу www.freelogistic.ru однако присутствовать в интернете нужно. Еще есть домены в зоне .рф по тематике грузоперевозки такие как например: грузоперевозкикиров.рф грузоперевозки-киров.рф перевозкикиров.рф перевозки-киров.рф грузоперевозкироссия.рф перевозкироссия.рф перевозки-европа.рф грузоперевозки-европа.рф и тд... штук сто наверное в сумме, если можно их как то к данному делу использовать, то пожалуйста.

Предложения, варианты...?