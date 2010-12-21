Продвижение фирмы в интернете

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок231 просмотр

Продвижение фирмы в интернете по двум поисковым словам "грузоперевозки+киров", "перевозки+киров" отчет о проделаной работе обязателен. Фирма в данный момент не имеет сайта, только заставку по адресу www.freelogistic.ru однако присутствовать в интернете нужно. Еще есть домены в зоне .рф по тематике грузоперевозки такие как например: грузоперевозкикиров.рф грузоперевозки-киров.рф перевозкикиров.рф перевозки-киров.рф грузоперевозкироссия.рф перевозкироссия.рф перевозки-европа.рф грузоперевозки-европа.рф и тд... штук сто наверное в сумме, если можно их как то к данному делу использовать, то пожалуйста.

Предложения, варианты...?

14 лет назад
rblinov
Роман 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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