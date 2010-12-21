Размножить статью 2К знаков и разместить

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки118 просмотров

Нужно размножить одну статью и разместить ее со ссылкой в тексте на нормальных ресурсах

Пишите на каком количестве ресурсов будет статья

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ruslishok
Руслан 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней

Заявки фрилансеров

Ruslishok
Руслан 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад