Раскрутка сайта.

Здравствуйте!

Существует сайт на тему прогнозы на спорт на нём есть как бесплатные так и платные прогнозы. Один прогноз стоит 30рублей. Мне нужны постоянные посетители около 50 человек которые периодически будут покупать прогноз, выбирать исполнителя буду больше по цене.