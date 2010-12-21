Раскрутка сайта.

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Здравствуйте!

Существует сайт на тему прогнозы на спорт на нём есть как бесплатные так и платные прогнозы. Один прогноз стоит 30рублей. Мне нужны постоянные посетители около 50 человек которые периодически будут покупать прогноз, выбирать исполнителя буду больше по цене.

14 лет назад
1max94
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

dcspirit
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-4)
14 лет назад
$230
90 дней

Заявки фрилансеров

dcspirit
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-4)
14 лет назад

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