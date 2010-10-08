glassglaze

Нужно продвинуть английскую версию сайта http://www.intexsoft.by/ в Google до Top 10 по семантическому ядру (около 10 фраз). Сроки сжатые. Только белое SEO. Сайт сейчас модернизируется, изменяется его структура и контент. Для рассмотрения заявки прошу предоставить следующую информацию: - ...