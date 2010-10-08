glassglaze

Иван Иванов glassglaze

 
38 летБеларусь/Гродно
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта в Google Top 10 (eng)

    Нужно продвинуть сайт http://www.intexsoft.com/ в Google Top 10. Только белое SEO. Целевая аудитория: США, Канада, страны Западной Европы. Для рассмотрения заявки прошу предоставить следующую информацию: - Описание предлагаемого метода продвижения; - Требования к сайту; - Сроки; - Тариф + Дополнительные расходы; - ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение англ. сайта в Google до Top10

    Нужно продвинуть английскую версию сайта http://www.intexsoft.by/ в Google до Top 10 по семантическому ядру (около 10 фраз). Сроки сжатые. Только белое SEO. Сайт сейчас модернизируется, изменяется его структура и контент. Для рассмотрения заявки прошу предоставить следующую информацию: - ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение страницы сайта (eng)

    Нужен продающий текст на английском языке для наполнения страницы сайта аутсорсинговой фирмы по разработке ПО. Требования: - отличный английский; - продающий маркетинговый стиль; - понимание рынка разработки софта и владение терминами; - использование ключевых слов с указанной частотой. При выборе будем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$6
10 баллов
13 лет назад
Наполнение страницы сайта (eng)
С Дмитрием очень приятно работать. Заказчик твердо знает, чего хочет, выдает полное ТЗ, разъясняет дополнительные моменты. Оплата производится быстро. Рада сотрудничать :).
Отличная граммотная работа! Профессиональный подход, отличный английский, продуманная структура текста. То что надо! Спасибо, Ульяна!
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