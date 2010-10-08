glassglaze

Нужно продвинуть сайт http://www.intexsoft.com/ в Google Top 10. Только белое SEO. Целевая аудитория: США, Канада, страны Западной Европы. Для рассмотрения заявки прошу предоставить следующую информацию: - Описание предлагаемого метода продвижения; - Требования к сайту; - Сроки; - Тариф + Дополнительные расходы; - ...
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- Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно продвинуть английскую версию сайта http://www.intexsoft.by/ в Google до Top 10 по семантическому ядру (около 10 фраз). Сроки сжатые. Только белое SEO. Сайт сейчас модернизируется, изменяется его структура и контент. Для рассмотрения заявки прошу предоставить следующую информацию: - ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо наполнить текстом 14 страниц сайта на хорошем английском продающем языке. ТЗ при личной переписке.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен продающий текст на английском языке для наполнения страницы сайта аутсорсинговой фирмы по разработке ПО. Требования: - отличный английский; - продающий маркетинговый стиль; - понимание рынка разработки софта и владение терминами; - использование ключевых слов с указанной частотой. При выборе будем ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Ответный отзыв
Отличная граммотная работа! Профессиональный подход, отличный английский, продуманная структура текста. То что надо! Спасибо, Ульяна!