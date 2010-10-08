Приватный проект для Черняк Ульяны

КопирайтингЗакрыт1 заявка108 просмотров
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Необходимо наполнить текстом 14 страниц сайта на хорошем английском продающем языке. ТЗ при личной переписке.

13 лет назад
glassglaze
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$6
1 день
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